Lorde stellt neuen Song vor - und löst Polizeieinsatz aus

Am Dienstag hatte Lorde ihren Fans via Whatsapp eine Nachricht zukommen lassen: «Triff mich um 19 Uhr im Park – xx.» Mit dem Park war offenbar der Washington Square Park in New York gemeint. Dort fanden sich zur angegebenen Uhrzeit allerdings so viele Menschen ein, dass die Polizei die Menschenmenge auflösen musste. Kurz vor sieben Uhr verkündete die Sängerin in ihrer Instagram–Story: «Ich bin wirklich erstaunt, wie viele von euch gekommen sind!!!», hiess es unter anderem. «Aber sie sagen, dass ihr gehen müsst ... Es tut mir so leid.»