Lothar Matthäus meldet sich aus Klinik: Promis wünschen gute Besserung

Die letzte Abfahrt wurde ihm zum Verhängnis

Matthäus hatte sich bei einem Sturz während eines Kurzurlaubs am Arlberg verletzt. Der «Bild»–Zeitung schilderte er den Unfallhergang noch vor der OP: «Es war die letzte Abfahrt am letzten Urlaubstag. Die Piste war eisig und wellig. Ich hatte mich schon auf das Mittagessen auf der Hütte gefreut – da stürze ich plötzlich auf die rechte Seite. Eine Welle habe ich nicht richtig erwischt, die Ski haben verkantet.»