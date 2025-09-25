Lou Strenger als «Interims-Staatsanwältin» im Münster-«Tatort»

Vor etwas über einem Jahr kündigte Schauspielerin Mechthild Grossmann (76) ihren Abschied vom Münster–«Tatort» für Ende 2025 an. Seit 2002 spielt sie die kettenrauchende, eigensinnige und resolute Staatsanwältin Wilhelmine Klemm, und damit die Chefin der beiden Hauptermittler Kriminalhauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl, 65) und Rechtsmediziner Prof. Dr. Dr. Karl–Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, 61). Wer in die grossen Fussstapfen des Münsteraner Fanlieblings treten wird, ist allerdings weiterhin unklar. Und das aus gutem Grund: