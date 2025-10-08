Louis Tomlinson hat vor Liam Payne «noch nie einen Freund verloren»

Liam Paynes (1993–2024) tragischer Tod im vergangenen Jahr hat die Welt erschüttert. Der mit der Boygroup One Direction bekanntgewordene Sänger war nach einem Sturz von einem Hotelbalkon in Argentinien verstorben. Sein Bandkollege und Freund Louis Tomlinson (33) deutet jetzt im Gespräch mit dem britischen «Rolling Stone» an, wie sehr er Payne noch immer vermisst.
«Das hat diese Gefühle wieder hochgebracht»
One Direction war im Jahr 2010 im Rahmen der Castingshow «The X Factor» gegründet worden. Das 15. Jubiläum sei für Tomlinson «wirklich unangenehm» gewesen, denn es zu feiern, sei im Andenken an den Verstorbenen «vielleicht wichtiger denn je. [...] Weisst du, in meinem Kopf gibt es immer noch eine Ebene, auf der es sich ungerecht und frustrierend anfühlt, dass er nicht mehr bei uns ist. Das hat also diese Gefühle wieder hochgebracht, obwohl ich sowieso immer noch mit ihnen lebe.»
Nachdem er im letzten Jahr vom Tod von Payne erfahren hat, sei er zunächst naiv gewesen, erzählt Tomlinson weiter. «Es war wirklich, wirklich unglaublich schwierig für mich, mit dem Verlust von Liam fertig zu werden. Naiv, wie ich war, dachte ich, dass es den Schmerz vielleicht mildern würde, dass ich für mein Alter bereits relativ viel Erfahrung mit Trauer habe. [...] Es ist etwas ganz anderes. Ich habe noch nie zuvor einen Freund verloren.»
Liam Payne war missverstanden
Tomlinson erinnert sich auch an die Anfänge von One Direction zurück. «Wir waren alle noch so unerfahren, aber er war bereits dort, wo er sein musste, als er sein erstes Casting [bei »X Factor«] hatte», erzählt der Sänger. «Keiner von uns hätte das damals zugegeben, denn als junger Kerl ist man sehr stolz, aber wir alle haben zu ihm aufgeschaut.»
In der Öffentlichkeit sei Payne «ein sehr missverstandener Mensch» gewesen. Beurteile man sein Wesen, komme man Tomlinsons Meinung nach in neun von zehn Fällen zu dem Schluss, «dass er einfach nur jemand war, der gemocht werden wollte». Wenn Payne in seinem Leben etwas falsch gemacht habe, sei dies « niemals aus Boshaftigkeit» geschehen.
Die Boygroup One Direction, bestehend aus Louis Tomlinson, Liam Payne, Zayn Malik (32), Harry Styles (31) und Niall Horan (32) feierte mit Hits wie «What Makes You Beautiful» und «Night Changes» weltweit grosse Erfolge. Malik verliess im Jahr 2015 die Gruppe. Im darauffolgenden Jahr legten die übrigen Bandmitglieder eine unbefristete Pause mit One Direction ein.