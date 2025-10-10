Louis Tomlinson: One-Direction-Comeback ohne Liam Payne möglich?

Im Podcast erinnerte sich Louis Tomlinson auch an das Gespräch, das zur Pause führte. «Was wirklich faszinierend ist, sind diese wirklich ernsten Momente... davon hatten wir bei One Direction nicht viele», erklärte er. Es gebe sicherlich Situationen, in denen man egoistisch handeln müsse, allerdings habe es das in der Band normalerweise nie gegeben. «Und plötzlich gibt es jemanden, der viel unabhängiger und mehr an sich selbst denkt, was übrigens sein gutes Recht ist», erzählte er weiter. «Aber der Raum wirkte an diesem Tag kalt... Ich habe noch nie eine solche Energie im Raum gespürt. Es herrschte diese Leere», sagte er zu dem Meeting.