Louis Tomlinson: One-Direction-Star kündigt Tournee an

Demnach wird Tomlinson im Rahmen seiner Tournee unter anderem die EU, Grossbritannien und Nordamerika bereisen. Den Auftakt spielt er am 23. März in Hamburg, gefolgt von Auftritten in Oslo, Helsinki und Stockholm. Weitere Konzerte in Deutschland sind für Berlin am 1. April, Köln am 2. April und München am 17. April geplant. Der Tour–Abschluss findet am 24. Juli in Miami, Florida, statt. Ein exklusiver Vorverkauf beginnt bereits am 8. Oktober, der reguläre Ticketverkauf folgt zwei Tage später, am 10. Oktober.