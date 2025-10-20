Louvre-Raub: Hochzeitsdiadem von Gloria von Thurn und Taxis gestohlen

Der Kunstdiebstahl aus dem berühmten Pariser Louvre betrifft indirekt auch die deutsche Fürstin Gloria von Thurn und Taxis (65). Zu den wertvollen Schmuckstücken aus dem französischen Kronschatz, die ein Gangster–Quartett am Sonntag aus dem Museum stahl, gehört auch das Diadem, das Fürstin Gloria 1980 bei ihrer Hochzeit in Regensburg trug. Das berichtet unter anderem die «Mittelbayerische Zeitung». Auch ihrer Tochter Elisabeth von Thurn und Taxis (43) bestätigte den Verlust via Instagram–Story.