«Love Island VIP»: Die Bad Boys bringen Sylvie Meis viel Spass

Also viel Freizeit hatten Sie in Griechenland nicht?

Meis: Es gab Tage, an denen ich eigentlich frei gehabt hätte, aber dann wurde ich angerufen und informiert, dass ich sofort zur Villa kommen muss, weil wieder etwas Spannendes passiert ist. Dann habe ich mir nur schnell ein Kleidchen angezogen und los ging es. Es war ein ganz tolles Teamgefühl, wir alle zusammen in Griechenland. Zwischen den geplanten Drehs musste ich ja auch noch gestylt werden und meine Texte lernen. Also es gab viel zu tun, zumal wir auch noch mehr Content als bisher kreiert haben. Die Fans können sich auf witzige Outtakes, Backstage–Videos und mehr Stylingtransformationen freuen. Auch auf meinem Instagram–Channel wird «Love Island VIP» die nächsten Wochen sehr, sehr, sehr präsent sein.