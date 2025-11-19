Lucy Liu hat nach 30 Jahren ihre erste Hauptrolle in einem Drama

Nach dem Erfolg ihrer Action–Filme und ihrer preisgekrönten Zeit bei «Ally McBeal» folgte eine «seltsame Flaute», wie Liu es nennt. Die angebotenen Rollen entsprachen nicht ihrem Status. «Ich erinnere mich, wie ich dachte: ‹Warum passiert nicht mehr?›», erzählt sie. «Ich wollte nicht Teil von Projekten sein, bei denen ich das Gefühl hatte, dass man mich nicht ernst nimmt. Wie konnte man mir Angebote machen, die schlechter waren als zu Beginn meiner Karriere? Das war ein Zeichen von Respektlosigkeit, und das wollte ich nicht hinnehmen.»