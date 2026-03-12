Lucy Lui schürt Fan-Vorfreude auf «Der Teufel trägt Prada 2»

Mode als politisches und verspieltes Thema

Was sie an dem Stoff besonders fasziniert, brachte Liu auf den Punkt: «Mode kann so vieles sein – sie kann politisch sein, und sie kann verspielt sein. Das macht für mich den Reiz an einem solchen Film aus, der klassischer ist, als man denken würde.» Eine Einschätzung, die zeigt: Die Schauspielerin hat sich nicht nur für die Rolle, sondern auch für das Thema selbst begeistert.