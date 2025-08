Luftiger Himbeer-Vanille-Obstkuchen

5. Für die Vanillecreme die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. In einer Schüssel 100 ml Orangensaft mit dem Puddingpulver und 50 g Zucker glatt rühren. Die Milch in einem Topf aufkochen, die Puddingmischung einrühren und unter ständigem Rühren einmal aufkochen lassen.