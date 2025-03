Luna Schweiger: Das sind ihre Fashion-Vorbilder

«Es wäre ein Traum, für Longchamp in Paris zu laufen», verrät Schauspielerin Luna Schweiger (28). Ein Stück näher kommt sie diesem Wunsch beim exklusiven Dinner «Vivez Au Vert» der französischen Traditionsmarke, das passend zum «Live Green»–Motto der Sommer–Kollektion in der malerischen Alten Gärtnerei ausserhalb Münchens stattfand. Während der Frühling in Rosa gehalten war, ist der Sommer bei Longchamp eine Einladung, mehr Zeit im Grünen zu verbringen und die Natur zu geniessen.