Lungenkrebs-Diagnose: Sänger Barry Manilow muss Konzerte verschieben

Dabei war es reines Glück, dass der Tumor überhaupt gefunden wurde. Wie Manilow in seinem Statement erklärt, hatte er zuvor sechs Wochen lang mit einer Bronchitis gekämpft, gefolgt von einem fünfwöchigen Rückfall. Obwohl er sich erholt hatte und bereits wieder auf der Bühne im Westgate Las Vegas stand, ordnete sein behandelnder Arzt vorsichtshalber ein MRT an.