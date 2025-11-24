Lupita Nyong'o: Nach dem Oscar gab es nur Rollenangebote als Sklavin

Wie Nyong'o in einem aktuellen Interview mit CNN sagte: «Nach dem Oscar würde man denken: Jetzt bekomme ich Hauptrollen hier und dort.» Was aber nicht der Realität entsprach. Stattdessen wurden ihr Rollen oft so angeboten: «Lupita, wir möchten, dass du noch mal eine Sklavin spielst – diesmal aber auf einem Sklavenschiff.»