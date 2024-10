Lustiges Video mit Ryan Reynolds: Hugh Jackman kündigt Konzertreihe an

Ryan Reynolds darf nicht mit auf die Bühne

Zunächst erklärt Jackman auf einem Sofa sitzend, dass sein Kollege vor rund zwei Jahren an selber Stelle verkündet habe, dass Jackman als Wolverine für «Deadpool & Wolverine» zurückkehren werde. «Es war die Zeit meines Lebens, Ryan und ich haben ein tolles Abenteuer erlebt. Aber was kommt als Nächstes?» Anschliessend fragt Jackman seinen hinter ihm im Bild erscheinenden Co–Star: «Hey Ryan, willst du zu einem meiner Live–Auftritte in der Radio City Music Hall kommen?» Danach diskutieren die beiden darüber, ob Reynolds Teil der Show sein werde, was Jackman verneint. «Auf der Bühne, nein. Aber in meinem Herzen, ja», erklärt Jackman und scherzt, dass sein Kollege vielleicht eine technische Probe aus der Ferne ansehen könnte. «Ich habe in der Freundschaftslotterie gewonnen», erwidert Reynolds spöttisch.