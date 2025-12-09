Macaulay Culkin: Turtelauftritt mit Brenda Song bei «Fallout»-Premiere

Seit fast vier Jahren verlobt

So geriet die Fortsetzungsfeier zum regelrechten Pärchenabend. Macaulay Culkin, der einen changierenden blau–dunkelroten Anzug mit Weste trug, zeigte sich gut gelaunt und sehr innig mit Brenda Song. Immer wieder warf er ihr verliebte Blicke zu. Die Schauspielerin strahlte in einem roten, langärmeligen Spitzenkleid. Das Paar lernte sich einst am «Changeland»–Filmset kennen und ist bereits seit 2017 zusammen. Zwei Söhne, Dakota (geb. 2021) und Carson (geb. 2022), machten das Glück komplett. Nur der Trauschein fehlt noch: Obwohl Culkin und Song bereits seit Januar 2022 verlobt sind, steht eine Hochzeit noch aus. Wie sie mit ihrem Turtelauftritt im Academy Museum of Motion Pictures am Montagabend bewiesen, scheint aber auch ohne ein offizielles Jawort alles in Butter bei ihnen zu sein.