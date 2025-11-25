Macaulay Culkins Kinder wissen nicht, dass er «Kevin» ist

Zwei Kevins unter einem Dach

Doch damit nicht genug: Culkin ist offenbar nicht der einzige Kevin im Haushalt. Sein Ältester halte sich nämlich selbst für den Filmhelden und reklamiere dessen Heldentaten für sich. So habe er seinen Sohn gefragt: «‹Erinnerst du dich, als du die Einbrecher rausgeworfen hast?› Und er so: ‹Jep.› ‹Du bist die Treppe runtergerutscht?› – ‹Aber sicher›», erzählte Culkin amüsiert. Seine Reaktion: «Du Lügner! Das war ich!»