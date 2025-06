Machine Gun Kelly und Megan Fox: So heisst ihre Tochter

«Wartet, Leute... Ihr Name ist nicht ‹Celestial Seed›»

In einem kurzen Clip klimpert er auf einer Ukulele, während seine Tochter zum Takt in einer Babywippe schaukelt. Dazu postet er die Worte: «Saga Blade Fox–Baker. Danke für das ultimative Geschenk, Megan Fox.» Noch vor wenigen Wochen hatte es Verwirrung um den vermeintlichen Namen der Kleinen gegeben. Weil der Rapper in der Bekanntgabe der Geburt «Celestial Seed» (z. Dt.: «himmlische Saat») schrieb, nahmen viele an, dass es sich dabei um den Vornamen seiner Tochter handle. «Wartet, Leute... Ihr Name ist nicht ‹Celestial Seed›», stellte er wenig später in einer Story auf Instagram klar.