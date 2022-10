MacKenzie Scott spendet fast 85 Millionen Dollar an Pfadfinderinnen

Die Philanthropin MacKenzie Scott (52) unterstützt die Girl Scouts of the USA mit einer Spende in Höhe von 84,5 Millionen US-Dollar. Das hat die Pfadfinderinnen-Organisation am 18. Oktober mitgeteilt. Bei den umgerechnet mehr als 85 Millionen Euro handle es sich um die höchste Spende einer einzelnen Person in der Geschichte der Organisation.