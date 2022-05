Madonna darf bei Instagram nicht mehr live gehen

Nacktbilder als mögliche Ursache

«Nicht wir!!!!! Verletzung von Community-Richtlinien...», schreibt die Pop-Ikone unter einem Video in ihrem Instagram Feed. Darin zu sehen: Der vergebliche Versuch Madonnas, ein Live-Video zu starten. «Was ist los?», fragt sie als sie per Pop-up-Fenster der Social-Media-Plattform über die Blockierung in Kenntnis gesetzt wurde.