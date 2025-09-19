Madonna kündigt neues Dance-Album an

Comeback von Madonna: Die Pop–Legende hat bekannt gegeben, dass sie erneut bei Warner Records unterschrieben hat. Das Plattenlabel hatte sie 1982 unter Vertrag genommen. Gleichzeitig hat sie ein neues Album angekündigt. Darin kehrt sie zurück zu ihren Wurzeln, denn es soll sich bei der neuen Platte um eine Fortsetzung von «Confessions on a Dance Floor» handeln. Das Dance–Album erschien 2004.