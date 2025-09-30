Madonnas grösster Schreckmoment: Sie verlor tagelang das Bewusstsein

Doch die eigentliche Herausforderung sollte erst noch folgen. Die Genesung nach der schweren Erkrankung wurde zu einer Geduldsprobe für die Künstlerin, die sich selbst immer als unverwundbar angesehen hatte. «Ich habe mich immer als Superwoman betrachtet», gestand sie im Interview. «Deshalb dachte ich: ‹Oh, das schaffe ich. Mir wird es gut gehen. Ich steige wieder ins Training ein.›»