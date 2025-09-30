Mads Mikkelsen und Diane Kruger drehen Sci-Fi-Thriller

Kampf ums Überleben im fremden Terrain

Der dänische Schauspielstar Mads Mikkelsen (59), bekannt aus Filmen wie «Doctor Strange» und dem Oscar–prämierten «Der Rausch», verkörpert einen Astronauten, der nach einem verheerenden Unfall auf einem unbekannten Planeten notlandet. Seine einzige Verbündete: die Quantum–KI Ami, gespielt von der deutschen Schauspielerin Diane Kruger (49). «Während er sich durch eine fremde Landschaft bewegt und um sein Überleben kämpft, muss er sich mit der Zerbrechlichkeit der Erinnerung, der Isolation des Weltraums und der Widerstandsfähigkeit des menschlichen Geistes auseinandersetzen», heisst es über Mikkelsens Rolle.