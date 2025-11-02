«Maibaum Hunters»: Neue Reality-Show bei München gedreht

Gedreht wurde Ende Oktober nordöstlich von München: in Unterföhring, in Feldmoching und mit einem gemeinsamen Team aus Hochbrück und Oberschleissheim. Innerhalb von fünf Drehtagen und vor allem –nächten müssen die jeweils fünfköpfigen Teams ihr Können auch in beliebten Dorffest–Spielen wie Getränkekisten–Stapeln, Bierfass–Weitwurf oder Traktorreifen–Lauf unter Beweis stellen. Die Wettbewerbe ermöglichen es den Teilnehmern, Zeiträume zu erspielen, in denen die gegnerischen Maibäume unbewacht bleiben müssen.