«Make Love, Fake Love» startet: Moderationsdebüt für Selfiesandra

Immer authentisch bleiben

Eine klassische Fernsehmoderation hat die 26–Jährige noch nie gemacht – und genau das soll auch so bleiben. Sich vor der Kamera zu verstellen, kommt für sie nicht infrage. «Einfach locker, lässig, ein paar Wörter von mir reinbringen, die es vielleicht so im Fernsehen noch nicht gab», beschreibt Selfiesandra ihren Ansatz. Auch in den sozialen Netzwerken und im Podcast ist sie dafür bekannt, sich gerne mal derber auszudrücken.