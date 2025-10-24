«Malcolm mittendrin»-Revival: Frankie Muniz teilt Bild mit TV-Brüdern

Von 2000 bis 2006 sorgte die smarte Comedy–Serie «Malcolm mittendrin» für Furore, räumte unter anderem stolze sieben Emmy–Awards ab. Ein Revival mit dem Originaltitel «Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair» ist bereits für den Streamingdienst Disney+ produziert worden und wartet nun auf einen Streaming–Start. «Malcolm mittendrin»–Hauptdarsteller Frankie Muniz (39) hat indes jetzt auf X ein bewegendes Bild mit seinen zwei TV–Brüdern geteilt, die für die vier neuen Episoden zurückkehren werden.