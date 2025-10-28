Management verlangte Abtreibungen von All-Saints-Sängerinnen

Melanie Blatt (50), Gründungsmitglied von All Saints, macht laut «The Sun» in der Sendung eine besonders drastische Erfahrung öffentlich. Als sie und ihre Bandkollegin Nicole Appleton (50) gleichzeitig schwanger wurden, reagierte das Management mit eiskaltem Kalkül. «Wir flogen nach Los Angeles, und am Flughafen stand unser Manager hinter uns und sagte uns, wir sollten unsere Babys abtreiben», erinnert sich die heute 50–Jährige. Der Grund: Die Band hatte gerade mit «Never Ever» (1997) den amerikanischen Markt erobert, und die Bosse fürchteten um den Erfolg.