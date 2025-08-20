Mando Diao brechen Europatournee aus «persönlichen Gründen» ab

Eine Begründung für den vorzeitigen Abbruch ihrer Tournee liefern Frontmann Björn Dixgård, Carl–Johan Fogelklou, Daniel Haglund, Håkan Sörle und Patrik Heikinpieti nicht. Wie die «Lüneburger Landeszeitung» berichtete, hatte die Schweden–Band bei dem eingangs erwähnten Auftritt bei Hamburg die Bühne nach nur 80 Minuten und ihrem Erfolgshit «Dance With Somebody» kommentarlos verlassen und die Fans im Unklaren gelassen, ob es weitergeht. Nach einigen Minuten des Wartens hätten die Zuschauer kapituliert und seien gegangen. Wenige Tage zuvor hatte die Band noch gepostet: «Wir hoffen, ihr hattet alle einen erholsamen Sommer! Wir sind energiegeladen und freuen uns, wieder da zu sein!»