Mandy Moore nimmt Abschied von ihrer Filmmutter Diane Keaton

Am 11. Oktober ist mit Diane Keaton (1946–2025) eine Hollywood–Ikone überraschend verstorben. Die gesamte Traumfabrik schien sich nach Bekanntwerden ihres Todes von der im Alter von 79 Jahren gestorbenen Schauspielerin zu verabschieden. In einem berührenden Beitrag auf Instagram trauert auch Mandy Moore (41) um Keaton.
«Man sagt, man solle seine Helden nicht treffen»
Im Film «Von Frau zu Frau», der im Original den Titel «Because I Said So» trägt, waren Keaton und Moore im Jahr 2007 als Mutter und Tochter zu sehen. Zu zwei gemeinsamen Bildern, eines davon aus der Komödie, nimmt Moore Abschied.
«Man sagt, man solle seine Helden nicht treffen, aber ich durfte mit einer meiner Heldinnen zusammenarbeiten und sie sogar ein paar Monate lang ‹Mama› nennen», erinnert sich die 41–Jährige. Es sei für sie eine der grössten Ehren ihres Lebens. «Was für ein strahlender Mensch Di ist und war. Ich bin so traurig, dass sie von uns gegangen ist, aus allen möglichen Gründen, aber auch, weil es sich so angefühlt hat, als würde sie für immer da sein und uns mit ihrem Talent und Charme (und natürlich ihrem Stil) begeistern!!!» Keaton sei «eine der Besten, die es je gegeben hat». Moores gesamte Liebe gelte in diesem Moment den Kindern und Liebsten der Verstorbenen.
Diane Keaton war für viele «wie eine Mutter»
Kimberly Williams–Paisley (54) kann in den Kommentaren nur beipflichten. «Sie war für so viele von uns wie eine Mutter», schreibt die Schauspielerin, die an der Seite von Keaton in «Vater der Braut» aufgetreten ist. Steve Martin (80), der in dem 1991 erschienenen Film ebenfalls mitspielte, hat auf Instagram ein kurzes Zitat veröffentlicht – aus einem Gespräch, das Keaton mit Martin Short (75) für das «Interview»– Magazin geführt hat. «Wer ist sexyer, ich oder Steve Martin?», fragt Short. Keatons Antwort: «Ich meine, ihr seid beide Idioten.» Für den Schauspieler fasse dies «unsere wunderbare Beziehung zu Diane zusammen».
Zu den vielen weiteren Stars, die sich nach dem Tode Keatons zu Wort gemeldet haben, gehören unter anderem Robert De Niro (82), Bette Midler (79), Leonardo DiCaprio (50), Sarah Jessica Parker (60), Jane Fonda (87) und Ben Stiller (59).