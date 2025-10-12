Mandy Moore nimmt Abschied von ihrer Filmmutter Diane Keaton

«Man sagt, man solle seine Helden nicht treffen, aber ich durfte mit einer meiner Heldinnen zusammenarbeiten und sie sogar ein paar Monate lang ‹Mama› nennen», erinnert sich die 41–Jährige. Es sei für sie eine der grössten Ehren ihres Lebens. «Was für ein strahlender Mensch Di ist und war. Ich bin so traurig, dass sie von uns gegangen ist, aus allen möglichen Gründen, aber auch, weil es sich so angefühlt hat, als würde sie für immer da sein und uns mit ihrem Talent und Charme (und natürlich ihrem Stil) begeistern!!!» Keaton sei «eine der Besten, die es je gegeben hat». Moores gesamte Liebe gelte in diesem Moment den Kindern und Liebsten der Verstorbenen.