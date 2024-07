Marc Eggers erhält nach «Kaulitz & Kaulitz» erneut Hassnachrichten

Doch Bill Kaulitz erklärte auch, wie schwierig ein Leben an seiner Seite sein kann. Denn das Interesse der Öffentlichkeit an seinem Privatleben ist gross. «Marc ist einfach ein lieber Typ. Und ich will nicht, dass irgendwas von dem, was zwischen uns passiert ist, für ihn negativ ist.» Eggers bekomme nach dem Flirt auf der Wiesn so viel Hate – «ich glaube, er hat nicht so darüber nachgedacht». Der Sänger selbst habe ein dickes Fell. «Mich trifft sowas gar nicht. Aber ich glaube, für ihn ist das schon nicht so geil.»