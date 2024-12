Mareike Schneider erwartet zweites Kind: Follower reagieren begeistert

Fans und Follower feiern Mareike Schneider auf Instagram

«Ich bin überglücklich, mit euch nun teilen zu können, dass wir erneut ein kleines Wunder erwarten», hatte Schneider am Wochenende in einer emotionalen Videobotschaft erklärt. Schon im Dezember vergangenen Jahres war sie mit ihrem Partner Mutter einer kleinen Tochter geworden. Die ersten Wochen ihrer neuen Schwangerschaft seien «herausfordernd» gewesen, verrät die werdende Mutter noch in ihrem Post, «doch sie haben mir einmal mehr gezeigt, wie wichtig ein starker Partner an meiner Seite ist».