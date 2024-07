Maren Kroymann bekam nach ihrem Outing kaum noch ARD-Rollen

So sei für sie damals im Vorfeld ein wichtiger Punkt für ihren Schritt die Ermordung von Walter Sedlmayr (1926–1990) gewesen, in dessen Folge auch die Homosexualität des beliebten bayerischen Schauspielers publik wurde. «Da war die Aufregung gross: Dieser Urbayer war schwul gewesen?», erinnert sich Kroymann. In einem Kommentar zu den Reaktionen nach Sedlmayrs Tod habe sich dann eine Journalistin in der Münchner «Abendzeitung» als lesbisch geoutet – und gleichzeitig gefordert, dass alle dies tun sollten. «Ich fand das so klug und so wahr. Das war für mich der letzte Schritt – der mir recht leichtfiel», erzählt Kroymann.