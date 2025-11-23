Margot Kässmann erhielt zweite Brustkrebs-Diagnose

Sie fügte in dem «Bild»–Interview hinzu: «Mein Glück war jedes Mal, dass es so früh erkannt wurde. Ich brauchte keine Chemo, beim zweiten Mal nicht mal Bestrahlung – weil ja nichts mehr da war zum Bestrahlen. Die Brust war ja amputiert.» Angst, dass der Krebs zurückkommt, habe sie keine, erklärte sie weiter. «Ich habe das jetzt zwei Mal durch und weiss, man kann damit umgehen.» Sie rate jeder Frau zur Früherkennung, so Margot Kässmann: «Das rettet wirklich Leben.»