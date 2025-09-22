Margot Robbie: Neuer Film floppt zum Start

«A Big Bold Beautiful Journey» fällt auch bei Kritik durch

Der Flop von «A Big Bold Beautiful Journey» kommt nicht wirklich überraschend. Schliesslich fiel der Film auch bei der Kritik durch. Die Sammelseite «Rotten Tomatoes» zeigt an, dass nur 38 Prozent der Rezensionen positiv sind. Beim Publikum kommt der Film mit 58 Prozent Zustimmung nur unwesentlich besser an. Die Darstellung der Hauptdarsteller wird gelobt.