Maria Höfl-Riesch und Marcus Höfl: Ehe-Aus nach 13 Jahren

Von Unstimmigkeiten war in den vergangenen Monaten nichts zu spüren. Im Dezember hatte sie ihm noch via Instagram zu seinem runden Geburtstag gratuliert: «Happy happy happy Birthday, mein Schatz! 50 Jahre und immer noch ganz gut drauf.» Dahinter setzte sie ein zwinkerndes Smiley und wünschte ihm «viel Gesundheit, Glück und weiterhin so viel Spass, wie wir die letzten Tage hatten.» Danach sah man sie noch bei Events zusammen, so etwa noch Anfang Juli bei der Lambertz Media Night in Aachen, wo sie strahlend Arm in Arm für die Fotografen posierten.