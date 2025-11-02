Maria Riesch: So geht sie mit Kritik an ihrer neuen Beziehung um

«Man kann es nicht jedem recht machen»

«Dank Social Media oder Internet generell meint jeder seinen Senf dazugeben zu müssen. Da sind auch mal nicht so schöne Sachen bei, aber da stehen wir drüber», sagt Riesch. Ein dickes Fell hat sie sich wohl auch im Zuge ihrer Karriere zugelegt. Früh lernte die Ski–Olympiasiegerin: «Man kann es nicht jedem recht machen. Nicht zu Herzen nehmen und lächeln und weitergehen.»