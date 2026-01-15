Maria Schell: Die Frau mit dem Lächeln unter Tränen

Man darf sich das Familienleben der Schells nicht als künstlerische Idylle vorstellen. Die mittellosen Eltern gaben Carl und Maximilian in ein Waisenhaus, Immy in ein Kinderheim, Maria nach Colmar in ein Elsässer Kloster, wo sie zumindest ein akzentfreies Französisch lernte. Trotz der verzweifelten familiären Situation blieb offenbar die Mutter ein berufliches Vorbild: Alle vier Kinder wurden Schauspieler, Maria und Maximilian machten sogar eine Weltkarriere. Der 2014 verstorbene Maximilian Schell wurde 1962 für seine Hauptrolle im Hollywoodfilm «Urteil von Nürnberg» mit dem Oscar und Golden Globe als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet.