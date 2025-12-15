Mariah Carey singt bei Eröffnungsfeier 2026

Die Verpflichtung der Pop–Ikone kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Carey einmal mehr ihre kommerzielle Strahlkraft unter Beweis stellt. Mit ihrem Dauerbrenner «All I Want for Christmas Is You» erreichte die Sängerin kürzlich erneut Platz eins der deutschen Singlecharts. Nach Angaben von GfK Entertainment stand der Weihnachtshit insgesamt 22 Wochen an der Spitze der Hitliste und ist damit der erfolgreichste Nummer–eins–Titel in der deutschen Chartgeschichte. Auch in den aktuellen US–Top–10 thront der Song wieder ganz oben.