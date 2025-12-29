Mariah Carey vs. Wham!: Wer gewinnt 2025?

Nach repräsentativen Daten von GfK Entertainment wurden am 24. Dezember in Deutschland über 950 Millionen Musik–Streams gezählt. Ein neuer Rekord, der das Vorjahr um satte 23 Millionen Abrufe übertrifft. Mittendrin im festlichen Streaming–Rausch: Mariah Carey mit ihrem Dauerbrenner «All I Want For Christmas Is You». Der Song kam allein an Heiligabend auf 6,78 Millionen Streams – mehr als je zuvor an einem einzigen Tag.