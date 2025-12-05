Mariah Careys «All I Want for Christmas Is You» schreibt Geschichte

Weihnachtslieder dominieren die Charts

Insgesamt mischen derzeit 49 Festtagstitel die Top 100 auf. Direkt hinter Carey landet «Last Christmas» von Wham! auf Platz zwei – ein weiterer Dauerbrenner, der jedes Jahr aufs Neue die Herzen der Hörer erobert. Brenda Lees «Rockin‹ Around The Christmas Tree» sichert sich Platz vier, Shakin› Stevens' «Merry Christmas Everyone» landet auf der Fünf. Auch die deutschsprachigen Weihnachtslieder spielen eine wichtige Rolle. Der beliebteste heimische Festtagssong ist und bleibt Rolf Zuckowskis «In der Weihnachtsbäckerei», der sich auf Platz 17 behauptet.