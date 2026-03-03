Marius Borg Høiby: Zwei neue Anklagepunkte gegen Mette-Marits Sohn

Staatsanwalt Sturla Henriksbø bestätigte dies, schränkt aber ein: «Der Punkt, der sich auf Körperverletzung bezieht, wurde nicht in die Anklageschrift aufgenommen, aber das Element der Gewalt ist in den Punkt eingebettet, der sich auf rücksichtsloses Verhalten bezieht.» Henriksbø betonte, dass es wichtig sei, die Fälle gleichzeitig mit den Anklagepunkten zu behandeln, die bereits zuvor Teil des Verfahrens gewesen seien.