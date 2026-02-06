Markus Söder: Als diese Filmfigur verkleidet er sich zur Fastnacht

Markus Söder (59) hat sein Kostüm für die «Fastnacht in Franken» enthüllt. Der bayerische Ministerpräsident verkleidete sich in diesem Jahr als schottischer Freiheitskämpfer William Wallace, der durch den Film «Braveheart» weltbekannt wurde. Mit blau–weiss geschminktem Gesicht, langen braunen Haaren und im Kilt erschien Söder zur Prunksitzung des Fastnacht–Verbands Franken in Veitshöchheim.
Die Inspiration dahinter erklärte der CSU–Politiker auf Social Media. «Kilt statt Krücke: Heute Braveheart in Veitshöchheim! William Wallace ist der Freiheitskämpfer schlechthin: mutig, furchtlos und entschlossen – Eigenschaften, die auch in unseren Zeiten besonders gefragt sind», schrieb er auf Instagram. Wie die Schotten seien auch den Bayern Werte wie Freiheit und Eigenständigkeit wichtig. «Weiss–Blau verbindet!», ergänzte Söder. Er freue sich «auf einen tollen Abend mit grossartigen Künstlern in der fränkischen Heimat».
Partnerkostüm mit seiner Ehefrau
Seine Ehefrau Karin Baumüller–Söder kam passend dazu als Prinzessin Isabella, die Geliebte Bravehearts im gleichnamigen Film. Ein Clip zeigt das Ehepaar in den Kostümierungen. Söder trägt zu seinem Kilt einen ledernen Brustschutz über einem braunen Shirt. In seiner dunklen Perücke sind zwei Haarstränge zu dünnen Zöpfen gebunden. Baumüller–Söder zeigt sich in einem dunkelgrünen Samtkleid mit goldenem Gürtel. Als Accessoire dient eine grosse Kreuzkette.
Markus Söder zieht Inspiration aus Geschichte und Popkultur
Markus Söder verwandelte sich zur «Fastnacht in Franken» bereits mehrmals in Filmfiguren. 2014 kam er etwa als der grüne Oger Shrek, 2012 präsentierte er sich als Gandalf aus «Der Herr der Ringe». Im vergangenen Jahr erschien er im Elvis–Presley–Kostüm zur Sitzung. Auch als Mahatma Gandhi, Marilyn Monroe und als Otto von Bismarck war er schon in Veitshöchheim zu Gast.