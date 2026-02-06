Markus Söder: Als diese Filmfigur verkleidet er sich zur Fastnacht

Die Inspiration dahinter erklärte der CSU–Politiker auf Social Media. «Kilt statt Krücke: Heute Braveheart in Veitshöchheim! William Wallace ist der Freiheitskämpfer schlechthin: mutig, furchtlos und entschlossen – Eigenschaften, die auch in unseren Zeiten besonders gefragt sind», schrieb er auf Instagram. Wie die Schotten seien auch den Bayern Werte wie Freiheit und Eigenständigkeit wichtig. «Weiss–Blau verbindet!», ergänzte Söder. Er freue sich «auf einen tollen Abend mit grossartigen Künstlern in der fränkischen Heimat».