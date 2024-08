Märtha Louise und Durek Verrett: Handy-Verbot für die Hochzeitsgäste?

Das Magazin «Se og Hør» hatte berichtet, dass am Dienstag eine Nachricht an die Hochzeitgäste verschickt wurde, in der diese gebeten wurden, nichts auf ihren Social–Media–Profilen zu veröffentlichen. «Bitte denken Sie daran, dass Mobiltelefone oder Kameras während des gesamten Wochenendes bei allen Veranstaltungen nicht erlaubt sind. Ausserdem bitten wir Sie, nichts in den sozialen Medien zu veröffentlichen», heisst es in einer E–Mail, die der Webseite vorliegt. Weiter heisst es, es sei «sehr wichtig», dass sich «jeder» an die Richtlinien halte, und die Gäste werden gebeten, diese «ernst zu nehmen».