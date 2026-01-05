Märtha Louise von Norwegen im Interview: Darauf antwortet sie nicht

Im Gespräch habe Märtha Louise unter anderem über die Spekulationen gescherzt, dass ihr Gatte sie angeblich einer Gehirnwäsche unterzogen habe. Die beiden hätten ihrer Ansicht nach aber auch schon in einem früheren Leben eine Beziehung geführt. Auf eine Meinungsumfrage in Norwegen angesprochen, laut der demnach gut 8 von 10 Bürgerinnen und Bürger es begrüssen würden, dass ihr der royale Titel aberkannt werden sollte, habe die Prinzessin geantwortet, dass sie diesen nicht ablegen wolle. Wenn sie Norwegern begegne, behandelten diese sie vorwiegend freundlich. Natürlich gebe es aber auch Menschen, «die anderer Meinung sind als wir». Ihr Partner habe erklärt, dass das Paar sich nicht unterkriegen lassen wolle.