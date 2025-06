Martin Scorsese: Eine Kino-Legende will nicht mehr ins Kino gehen

Eine geplante Regiearbeit steht bei einem noch titellosen Crime–Drama an, das auf Hawaii spielen und in dem Dwayne Johnson (53), Emily Blunt (42) und – beinahe obligatorisch – Leonardo DiCaprio (50) die Hauptrollen übernehmen sollen. Auch einen Film über Theodore Roosevelt will er noch auf die Leinwand bringen – einmal mehr mit seiner Muse DiCaprio in der Titelrolle. Zudem befindet sich eine Doku über den kürzlich verstorbenen Papst Franziskus in der Mache.