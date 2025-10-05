Martin Scorsese flog «wegen schlechten Benehmens» aus Priesterseminar

Offenbar begann das weltliche Leben zu dieser Zeit eine grosse Faszination auf den späteren «GoodFellas»– und «The Wolf of Wall Street»–Regisseur auszuüben. «Ich begann zu begreifen, dass sich die Welt veränderte», so Scorsese weiter in dem Dokumentarfilm. «Es war die Anfangszeit des Rock ‹n› Roll, und die alte Welt starb aus. Ich wurde mir des Lebens um mich herum bewusst, verliebte mich oder fühlte mich zu Mädchen hingezogen – noch unternahm ich nichts, aber diese Gefühle waren da, und mir wurde plötzlich klar, dass es viel komplizierter ist als das. Man kann sich nicht abschotten.»