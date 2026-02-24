Martin Shorts Tochter Katherine ist tot

Eine Familie, die bereits schwer geprüft wurde

Für die Shorts ist es nicht der erste erschütternde Verlust. Katherines Mutter, die Schauspielerin Nancy Dolman, starb 2010 an Eierstockkrebs. Martin Short sprach damals gegenüber dem «Guardian» offen über die schwere Zeit: «Es waren harte zwei Jahre für meine Kinder. Das ist das Thema im Leben, das wir verdrängen – dass es uns oder unseren Liebsten jemals passieren wird.»