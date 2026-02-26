«Marty Supreme»: Timothée Chalamet als Ping-Pong-Ass zum Oscar-Gewinn?

Vom Schuhverkäufer zum Superstar? Darum geht es

Marty Mauser (Timothée Chalamet) ist ein Schuhverkäufer mit grossen Träumen. Mauser verehrt die Ikonen der Hardbat–Ära und sieht sich selbst als Teil dieser glanzvollen Tradition. Doch sein Weg an die Spitze des Tischtennis gerät ins Wanken, als er bei einem wichtigen Turnier gegen den Japaner Endo und dessen neuartigen Schläger verliert. Um sich eine zweite Chance und die Teilnahme am nächsten Wettbewerb zu sichern, muss Marty dringend Geld auftreiben. Gelingt ihm das nicht, droht sein Traum, Weltmeister zu werden, im Schuhladen seines Onkels zu verpuffen.