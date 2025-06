Marvel-Star Hailee Steinfeld heiratet Football-Helden Josh Allen

Eine Quelle erzählte «People» nach der Verlobung, dass die Familien der beiden «begeistert» waren, dass sie diesen nächsten Schritt in ihrer Beziehung gemacht hatten. Direkt danach seien sie in die Planungen für die Hochzeit übergegangen. «Sie waren von Anfang an Hals über Kopf verliebt», fügte der Insider hinzu. Im Oktober 2023, also noch vor der offiziellen Bestätigung, hatte das Paar seinen ersten öffentlichen Auftritt bei einem NHL–Spiel im KeyBank Center in Buffalo.