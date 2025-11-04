Marvel-Star Simu Liu: «Avengers»-Dreh war «überwältigend»

Ohnehin hofft der Marvel–Star darauf, dass der neue «Avengers»–Teil möglicherweise eine neue Liebe für das Superhelden–Genre im Publikum entfachen könnte. «Ich weiss, dass die Welt in letzter Zeit ziemlich zynisch geworden ist, aber ich finde es wirklich wichtig zu wissen, wo Superhelden ihren Ursprung haben und wo diese Comics entstanden sind», so Liu. «Sie waren eine grosse Inspiration für Aussenseiter, Sonderlinge und Nerds. Sie waren so erfolgreich, weil sie wirklich die Idee vermittelten, dass man, egal wer man ist und woher man kommt, Heldentum in sich selbst finden kann.»